Test AMD Ryzen 7 5800X3D : le 3D V-cache pour un nouveau roi du jeu vidéo ?

Plutôt que de partir dans la course aux GHz, AMD a opté pour le 3D Vertical Cache. Par rapport au Ryzen 5800X, on peut ainsi compter sur un triplement du cache L3 et cela se ressent nettement dans les jeux vidéo avec des gains pouvant aller jusqu’à 31% sur les titres les plus réceptifs.

Le Ryzen 8 5800X3D est en quelque sorte le nouveau « roi du jeu » et il se permet de mettre à mal la domination de l’Intel Core i9-12900K… alors que ce dernier est au moins 200 euros plus cher. Notons toutefois que le 3D V-cache n’est pas aussi efficace dans tous les domaines. AMD a par ailleurs été contraint de revoir les fréquences de son CPU à la baisse.

De fait, en présence de certains applicatifs, le Ryzen 7 5800X3D est juste au niveau du Ryzen 7 5800X lequel est meilleur marché. Sachant que les jeux les plus exigeants profiteront davantage d’un gros GPU se pose la question du choix d'un CPU « gamer » ? Le 3D V-cache reste prometteur à plus d’un titre et ce Ryzen 7 5800X3D est un joli baroud d’honneur du socket AM4.