Au moment de la sortie du Ryzen 7 9800X3D, AMD annonçait fièrement disposer du « processeur roi pour le jeu vidéo ». Cette assertion reste vraie alors que le Ryzen 9 9950X3D ne peut véritablement détrôner son petit frère sur le seul secteur vidéoludique.

En revanche, AMD peut affirmer que son nouveau processeur X3D est incontestablement le plus polyvalent et le plus puissant « tous domaines confondus ». Il s’agit d’une véritable bête de course qui souffre toutefois d’un positionnement tarifaire pas très agressif. On sent qu’AMD a pleinement conscience des capacités de sa puce et n’entend pas la brader… en tout cas pas tout de suite.

Cela ne remet pas en cause la puissance de ce Ryzen 9 9950X3D qui saura à n’en pas douter s’imposer sur la durée. Il y a encore quelques semaines, nous vous aurions d’ailleurs plutôt conseillé son prédécesseur, le Ryzen 9 7950X3D sensiblement moins cher, mais il est devenu presque introuvable. Croisons les doigts pour que le prix du Ryzen 9 9950X3D s’ajuste rapidement.