Bientôt des processeurs Athlon/Ryzen 3 à petit prix pour la plateforme AMD AM5 ?

Jusqu'à présent, pour faire l'acquisition en France d'un processeur sur socket AM5 chez AMD, il faut au moins se tourner vers le Ryzen 5 7600, dont le prix dépasse déjà les 220 euros. Ce n'est pas rien.

Bien sûr, il est depuis peu possible de s'offrir un Ryzen 5 7500F, mais celui-ci reste relativement confidentiel et, quand bien même vous le dénichiez, son tarif n'est pas non plus « cadeau », à plus ou moins 180/200 euros. De plus, il faut ajouter à ce prix celui de la carte mère AM5 et de la mémoire vive en DDR5. Pas évident de s'en tirer à bon compte.

Tout en affichant encore son soutien à la plateforme AM4, AMD aurait donc dans l'idée de rendre plus accessible sa nouvelle base, et alors que des chipsets B840 ont été annoncés lors de l'AMD Tech Day 2024, une rumeur nous permet d'envisager des CPU moins onéreux.