En plus des modèles mentionnés précédemment – et déjà testés dans nos colonnes – AMD préparerait un Ryzen 5 7600X3D, et ce, dès septembre. Il serait la première puce 6 cœurs X3D de la firme et permettrait logiquement de faire baisser les prix de la technologie. En effet, on peut supposer qu'un 7600X3D serait vendu à moins de 300 dollars… peut-être même moins de 250 dollars.

Comme à son habitude, AMD n'a pas commenté ce qui reste une rumeur. S'il est donc encore un peu tôt pour se réjouir, une telle sortie serait à n'en pas douter une excellente nouvelle pour tous les joueurs.