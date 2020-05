© Raspberrypi.org

C’est officiel ! La fondation Raspberry Pi vient de mettre sur le marché une nouvelle version de son Raspberry Pi 4. Celle-ci double la capacité maximale de mémoire avec 8 GB, de quoi armer la framboise pour offrir des performances comparables à des systèmes x86 d’entrée de gamme. Le Raspberry Pi 4 8 GB est disponible dès aujourd’hui chez les revendeurs habituels. Son tarif est naturellement plus élevé, il faudra compter un peu plus de 83 €, soit environ 20 € de plus que la version 4 GB.



Quand le Raspberry Pi 4 prend du muscle Un peu moins d’un an après son lancement officiel et après avoir été écoulé à près de 3 millions d’exemplaires, le Raspberry Pi 4 est de retour dans une version bien plus musclée. À l’origine proposé en trois variantes avec 1, 2 et 4 GB de RAM, la fondation lance désormais un modèle doté de 8 GB de LPDDR4. Les rumeurs autour de ce lancement circulaient déjà depuis plusieurs mois, la fondation indique d’ailleurs dans son communiqué de presse avoir l’idée en tête depuis juin 2019 et le lancement du Pi 4.

Il faut dire que le SoC équipant le Pi (Broadcom BCM2711) est, dans l’absolu, capable de gérer jusqu’à 16 GB de SDRAM LPDDR4 et que nous retrouvions déjà la mention d’une version de 8 GB dans le guide officiel pour débutant du Pi 4 et dans la notice de certains exemplaires.

Pour produire ce Pi 4 8 GB, quelques changements mineurs ont été réalisés sur la SBC, notamment au niveau de l’alimentation afin de pouvoir gérer les courants de crête plus élevée nécessaires à ce nouveau module de mémoire. Mais ce qui a permis la mise en production de cette version est avant tout le travail réalisé par Micron avec la conception d’un nouveau package pour ce module de mémoire. Hormis ces changements, ce Pi 4 Model B reste essentiellement le même, seule la capacité en mémoire augmente, les fréquences de fonctionnement ne bougent pas.

Raspberry Pi OS en 32 et 64 bits La très bonne nouvelle qui arrive avec ce nouveau Pi 4, est sans doute le lancement du système d’exploitation 64 bits de la fondation, sobrement nommé Raspberry Pi OS. À vrai dire, il s’agit ni plus ni moins que de Raspbian, basé sur Debian et optimisé pour le Raspberry Pi. L’OS est donc en tout point similaire (environnement de bureau, applications) à la dernière version en date de Raspbian, excepté qu’il est ici disponible sous une architecture 64 bits. La sortie de cet OS était incontournable pour la fondation afin d’accompagner le lancement du Pi 4 8 GB, une version 64 bits permettant de lever la limite d’utilisation de la RAM qui ne pouvait dépasser 4 GB par processus avec le système 32 bits. Notons néanmoins que Raspberry Pi OS 64 bits est pour le moment en version bêta et n’exploite pas pleinement les capacités de l’architecture 64 bits, il faudra donc se montrer patient. Il est possible de tester cette version bêta sur l’ensemble des Raspberry Pi 3 et 4, l’image de l’OS est à télécharger sur le forum officiel de la Fondation.