Rejoignez l’équipe Clubic dans l’aventure Rosetta@Home

You don't have to be a scientist to do science

À télécharger :

BOINC pour Windows



Comment rejoindre l'équipe Clubic dans l'aventure R@h ?

Rosetta@Home désormais compatible avec les processeurs ARM

Par le passé, la communauté Clubic a su se montrer particulièrement généreuse en se lançant dans l'aventure BOINC . Cette plate-forme de calcul distribué développée par l'Université de Berkeley permet de participer à de nombreux projets scientifiques en leur fournissant un peu de puissance de calcul lorsque cela est possible.En vous rassemblant sur notre forum vous avez été nombreux à participer à des projets comme SETI@Home , pour lequel BOINC fut initialement développé, mais aussi au projet World Community Grid qui a pour objectif de soutenir de nombreux programmes de recherche pour lutter contre certaines maladies humaines. Aujourd'hui, l'équipe Clubic compte encore de généreux donateurs de Cores via BOINC, mais aussi au sein de l'Alliance Francophone qui soutient le projet Folding@Home.La crise sanitaire que nous traversons actuellement relance naturellement l'intérêt de ces projets. À l'heure du 52e jour de confinement, difficile de dire le contraire. Si le respect des gestes barrières représente l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour enrayer la propagation du virus, nous pouvons également donner un coup de pouce à la Science en mettant à disposition de la puissance de calcul inutilisée par nos machines.C'est pour cette raison que nous vous invitons à rejoindre l'aventure au sein du projet Rosetta@Home . Ouvert depuis 2005, il a pour perspective de déterminer et prédire la structure de protéines stables afin d'aider à élaborer des traitements contre plusieurs pathologies (cancer, malaria, HIV, etc.). Actuellement, le projet se concentre uniquement sur la lutte contre le COVID-19, la maladie liée à l'agent pathogène SARS-CoV-2.Rejoindre le projet et l'équipe Clubic ne vous prendra que quelques minutes puisqu'il suffit de télécharger BOINC, de choisir Rosetta@Home parmi les projets proposés, puis rechercher l'équipe Clubic sur la page officielle du projet et de cliquer sur « Rejoindre l'équipe ». BOINC utilisera alors vos ressources sur la base du volontariat, vous pourrez paramétrer avec précision les ressources allouées au projet. Le forum Clubic vous est ouvert en cas de questions !Récemment, le projet Rosetta@Home a été ajouté une corde supplémentaire à son arc. Outre la possibilité de fonctionner sur la plupart des PC via BOINC, il a également été mis à jour pour être porté sur les appareils ARM. Cela signifie que vous pouvez rejoindre le projet en utilisant l'application dédiée sur votre smartphone, mais aussi et surtout que les nano-ordinateurs suffisamment puissants peuvent participer à l'effort. Cette prise en charge des singleboards sous ARM a été rendue possible grâce à l'équipe balena qui a rassemblé ses forces au sein du projet Fold for Covid Des mini-machines comme le Raspberry Pi , Nvidia Jetson, ou encore Intel NUC peuvent désormais exécuter le projet Rosetta@Home, mais cela demande cependant quelques manipulations supplémentaires que nous ne tarderons pas à faire connaitre aux moins avertis d'entre vous et aux nouveaux arrivants grâce à un tutoriel complet.