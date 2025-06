Le système s’utilise comme un assistant. Un médecin lance l’analyse sur un serveur local. En retour, il reçoit une image annotée. Chaque organe apparaît avec une couleur distincte. Les poumons, le cœur ou la moelle sont identifiés automatiquement. « En trois minutes, tout est déjà contouré », décrit Jean-Emmanuel Bibault, oncologue et professeur à l’université Paris-Cité. L’IA a repéré les zones sensibles, signalé la tumeur, et balisé les parties à ne pas irradier.

Autrefois, ce travail prenait la demi-journée. Les spécialistes dessinaient les volumes à la main, en suivant les coupes du scanner une à une. Il fallait balayer tout le corps, pour chaque patient. « On devait tout dessiner manuellement, y compris les organes à proximité », rappelle le professeur Bibault. Les traitements ne changent pas, mais la préparation devient plus fluide. Et le volume de patients reste important. Chaque année, la radiothérapie intervient dans près de 200 000 prises en charge.