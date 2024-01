L'IA générative dans le secteur médical : une menace pour les pays les plus pauvres ? L'OMS nous avertit

Lors d'une conférence de presse, Alain Labrique, directeur du numérique et de l'innovation à l'OMS, a déclaré : « la dernière chose que nous voulons voir se produire avec cette avancée technologique est la propagation ou l'amplification des inégalités et des biais dans le tissu social des pays du monde entier ». Une inquiétude qui va dans le sens d'un des derniers rapports du FMI concernant l'impact de l'IA sur les inégalités salariales. Avec la popularité explosive des LLM grand public, l'OMS a déjà dû actualiser ses directives concernant l'IA, moins de trois ans après leur première publication en 2021.

L'OMS souligne que les LLM ont été « adoptés plus rapidement que toute autre application grand public dans l'histoire ». Capable de produire des images, du texte ou des vidéos, il est de plus en plus fréquent de voir le secteur de la santé s'en emparer. Notre époque est un peu celle du Far West de l'IA ; l'OMS craint un phénomène de nivellement par le bas, où un grand nombre d'entreprises, pressées par la concurrence, s'empresseraient de développer des modèles d'IA de piètre qualité. Un autre risque évoqué est celui d'un effondrement des modèles, un grand cycle de désinformation dans lequel les LLM entraînés à partir de données faussées propageraient des informations erronées en polluant les sources d'information publiques.

Un autre aspect à considérer est celui de l'inégalité d'accès aux LLM. L'OMS explique à la page 21 de son rapport : « la fracture numérique […] limite l'utilisation des outils numériques à certains pays, régions ou segments de la population. Cette fracture entraîne d'autres inégalités, qui affectent l'utilisation de l'IA, et l'IA elle-même peut renforcer et aggraver ces disparités ».

L'OMS craint également de voir les populations les plus démunies utiliser des LLM gratuits pour s'informer en substitut à de réels professionnels de santé, dont seuls les individus les plus riches pourraient se payer les services. Un problème majeur étant que la plupart de ces modèles sont programmés en anglais. « Ainsi, bien qu'ils puissent recevoir des entrées et fournir des sorties dans d'autres langues, ils sont plus susceptibles de générer des informations fausses ou erronées » explique l'organisme.