Pour le chef de l'ONU, les géants de la Tech veulent trop profiter de l'IA, au propre comme au figuré !

L’année 2023 a vu l'intelligence artificielle prendre son essor auprès du grand public ; à l'évidence, elle va de plus en plus s’immiscer dans les produits du quotidien, notamment par le biais des Assistants (le Copilot de Microsoft ou le Bard de Google pour ne citer que deux exemples). Pour les géants du secteur, l’exploitation de l’IA représente bien sûr une manne financière considérable et convoitée.