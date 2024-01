L’IA pourrait accélérer les inégalités salariales et affecter jusqu'à 60% des emplois, selon le FMI

Selon le rapport, certains pays seraient plus armés pour s'adapter au nouveau paradigme : les USA, le Canada et Singapour sont les plus préparés. En France, les licenciements liés à l'IA ne sont pas encore réellement substantiels, mais ce n'est qu'une question de temps, puisque certaines sociétés démontrent déjà un certain attrait face à ces nouvelles technologies. C'est notamment le cas de la firme Onclusive, spécialisée dans la veille média, qui a pu annoncer la semaine passée vouloir introduire « de nouvelles technologies et de nouveaux outils » en misant sur « l'apport de l'intelligence artificielle ». Résultat : un plan de suppression de plus de 200 postes.