217 personnes licenciées, remplacées par une IA : une première en France à cette échelle !

Alors doit-on craindre l'impact de l'IA sur l'emploi ? Et si oui, qui doit être le plus vigilant ? On pourrait bien avoir une première réponse avec le plan de licenciement que va mettre en place la société spécialisée dans la veille médiatique Onclusive (située à Courbevoie). 217 emplois vont ainsi être supprimés au sein de la société d'ici à juin 2024, pour être remplacés par des logiciels d'IA.

Les personnes touchées sont celles chargées de produire des revues de presse pour les entreprises clientes d'Onclusive. La direction promet, avec cette restructuration, « un service plus rapide et plus fiable ». Du côté de la base, le son de cloche est évidemment bien différent. « Il n'y aura quasiment plus d'humains ! », s'alerte ainsi une représentante du personnel.