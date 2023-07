Est-ce le futur du support client ? Ce P.-D.G. renvoie 90 % de ses salariés pour les remplacer par l'IA

Directement depuis son compte Twitter, Suumit Shah a fièrement annoncé avoir diminué les coûts du support client d'environ 85 % depuis les licenciements massifs opérés dans son entreprise. Sur les 26 membres de l'équipe du support client, 23 d'entre eux ont malheureusement été remerciés. La raison ? Une productivité sensiblement inférieure à celle du chatbot IA de l'entreprise et des coûts jugés trop importants. Selon ses dires, le temps de résolution d'un problème serait passé de 2 heures et 13 minutes avec un être de chair et de sang à seulement 3 minutes et 12 secondes avec l'intelligence artificielle. De plus, la première réponse, qui nécessitait quant à elle un peu moins de 2 minutes, est désormais « instantanée ».