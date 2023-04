En Allemagne, des journalistes déjà remplacés par l'IA ?

Pour Döpfner, cette innovation n'est que la continuation de la stratégie du tout numérique mise en place depuis de nombreuses années par le groupe. C'est aussi et surtout un moyen pour l'entreprise d'économiser environ 100 millions d'euros sur les trois prochaines années, tout en augmentant ses recettes.



Les innovations, surtout dans le domaine de l'automatisation, sont souvent synonymes de perte d'emplois pour les personnes concernées - même si elles peuvent s'accompagner de nouvelles créations d'emplois. La principale nouveauté ici, c'est que c'est peut-être la première fois que les cadres et les professions intellectuelles sont en première ligne, alors que les ouvriers étaient généralement les plus touchés.