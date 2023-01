Contenus générés par IA : pourquoi CNET fait une pause ?

Selon les informations détenues par The Verge, et rapportées par nos confrères d’Engadget, CNET aurait finalement décidé d’arrêter (momentanément, du moins) la publication d’articles suite à l'utilisation d'une intelligence artificielle. La cause ? Des coquilles flagrantes et un manque de transparence évident de la part du groupe, à la fois envers ses lecteurs comme envers ses employés. Il semblerait, en effet, qu'un bon nombre de rédacteurs ne disposaient que de très peu d'informations concernant l'usage de l'IA en interne.