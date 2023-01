Getty Images attaque l'IA qui s'inspire de ses propres photos pour... créer les siennes

Plus tôt dans la journée, Getty Images a engagé une procédure judiciaire devant la Haute Cour de justice de Londres contre Stability AI, affirmant que Stability AI avait enfreint les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur sur le contenu détenu ou représenté par Getty Images. La position de Getty Images est que Stability AI a illégalement copié et traité des millions d'images protégées par le droit d'auteur et les métadonnées associées détenues ou représentées par Getty Images en l'absence d'une licence au profit des intérêts commerciaux de Stability AI et au détriment des créateurs de contenu.