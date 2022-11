Stable Diffusion se met à jour... et empêche de générer des contenus dits "adultes"

Or, contrairement à sa rivale Dall-E, Stable Diffusion est un modèle open source permettant à des personnes d’améliorer l’outil et aux développeurs de l'intégrer gratuitement dans leurs produits. Or, la nature ouverte de l’IA constitue un argument pour critiquer la décision de bannir les contenus pour adultes selon certains utilisateurs. Sur Reddit, un internaute a déclaré que cette décision était de la « censure » et allait « à l'encontre de la philosophie de la communauté open source ».