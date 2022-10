Après l'art, l'IA Stable Diffusion fait maintenant dans le porno

Or, tout comme le rappelle (tristement) L'ADN à propos de la « règle 34 d'Internet » : « Si quelque chose existe, il en existe une version porno. Sans exception. » Ainsi, de nombreuses personnes se sont empressées d'employer la version open-source de Stable Diffusion pour parvenir à leurs fins les plus coquines. Les possibilités de créations porno proviennent notamment de Large-scale Artificial Intelligence Open Network (LAION), une organisation à but non lucratif qui porte sur l'intelligence artificielle et qui détient dans sa base de données open-source 5B pas moins de 5,6 milliards d'images collectées sur Internet.