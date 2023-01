Une bonne partie des articles écrits par l'IA sur CNET serait erronée

Avec l'émergence de l'IA, et l'énorme popularité de ChatGPT depuis un peu plus d'un mois, chaque profession se demande si elle est actuellement concernée par cette technologie, qui pourrait tendre à remplacer de nombreux métiers. Et le journalisme n'y échappe évidemment pas, comme le montre le cas CNET.

Le média avait en effet utilisé l'intelligence artificielle pour écrire des textes, avant de mettre fin à la pratique. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Selon The Verge, sur les 77 articles ayant utilisé l'IA, 41 contenaient des erreurs et ont dû être revus par l'œil humain.

Tout aussi problématique, plusieurs articles corrigés affichent en plus dorénavant la mention : « Nous avons remplacé des phrases qui n'étaient pas entièrement originales. » Les auteurs laissent ainsi entendre que l'intelligence artificielle a pu plagier du contenu.