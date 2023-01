Derrière le succès de ChatGPT, OpenAI a utilisé une armée de petites mains sous-payées au Kenya

Cette histoire n'est pas un cas isolé dans l'industrie de l'IA, car ce type de main-d'œuvre bon marché est essentiel pour les développeurs. Un porte-parole d'OpenIA explique que « la classification et le filtrage des [textes et images] nuisibles sont une étape nécessaire pour réduire la quantité de contenus violents et sexuels inclus dans les données d'apprentissage et créer des outils capables de détecter les contenus nuisibles ». Avec l'importance et l'intérêt croissants des systèmes tels que ChatGPT, comme le prouve un investissement conséquent de Microsoft dans OpenAI, il est très probable que d'autres exemples de ce type se multiplient.