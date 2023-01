GPT utilisé par un service de soutien moral américain, qu'est-ce qui pouvait mal tourner ?

Koko est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les personnes en souffrance en leur donnant des conseils et en apportant un soutien. Récemment, cette association a décidé d'utiliser GPT-3 pour tenter une expérience bien précise : générer des messages de soutien et voir s'ils étaient efficaces auprès des interlocuteurs. 4 000 personnes ont été impliquées, mais Koko a rapidement fait l'objet de vives critiques. Face aux diverses réactions, le cofondateur de l'association, Rob Morris, a publié un certain nombre de tweets et une vidéo pour faire le bilan de l'expérience.



«

Les messages composés par l'IA (et supervisés par des humains) ont été notés significativement plus élevés que ceux écrits par des humains eux-mêmes. Les temps de réponse ont diminué de 50 %, bien en dessous d'une minute. […] Mais une fois que les gens ont appris que les messages étaient co-créés par une machine, cela n'a plus fonctionné. L'empathie simulée semble bizarre, vide », explique-t-il.



Plus loin dans son fil, Morris explique que les messages générés par GPT-3 étaient « nettement » mieux notés que les messages écrits par un être humain. La bonne impression s'est cependant dissipée lorsque les utilisateurs ont compris qu'ils avaient eu affaire à un chatbot.