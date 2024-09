Il est difficile de suivre les avancées de l'intelligence artificielle depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, et ce, surtout du côté d'OpenAI. La firme de Sam Altman a en effet une fois encore montré qu'elle était la leader du secteur en lançant ses modèles OpenAI o1 et o1-mini. Autant dire qu'on peut s'attendre à tout de la part du père de ChatGPT. Au point que certains ont cru qu'une nouveauté arrivait quand l'IA a commencé à solliciter ses utilisateurs !