ChatGPT a complètement craqué cette semaine, et on sait enfin pourquoi

OpenAI a corrigé le bug en urgence. ChatGPT est de nouveau opérationnel, mais cette mésaventure nous rappelle que l'IA n'est pas encore infaillible, comme nous l'ont aussi prouvé les récentes déconvenues de Gemini, l'IA de Google. La route vers une intelligence artificielle fiable et sûre est encore longue, mais cet incident nous incite à redoubler de vigilance et à continuer d'explorer les limites de ces technologies prometteuses.

Gary Marcus, spécialiste de l'IA, voit dans cet incident un « signal d'alarme ». « Ces systèmes n'ont jamais été stables. Personne n'a jamais été en mesure de mettre au point des garanties de sécurité autour de ces systèmes », poursuit-il. Il souligne la nécessité de « technologies totalement différentes, moins opaques, plus interprétables, plus faciles à entretenir et à déboguer, et donc plus faciles à mettre en œuvre ».

De son côté, OpenAI rassure. « Après avoir identifié la cause de cet incident, nous avons déployé un correctif et confirmé que l'incident était résolu », conclut son communiqué.