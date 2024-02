Désormais, ChatGPT sait tout jusqu'à la fin du mois de décembre 2023, mais avec une petite subtilité à connaître

Comme on peut le voir, cette fois, les connaissances de l'IA s'arrêtent non plus à la fin de l'année dernière, mais à janvier 2022, soit il y a plus de deux ans ! Un sacré écart pour tous ceux qui aiment user de ChatGPT comme d'un autre moteur de recherche pouvant leur offrir des nouvelles assez fraîches. De quoi pousser certains à sauter le pas, et à prendre l'abonnement payant ?