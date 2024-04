Beaucoup plus malin, ChatGPT-4 Turbo est désormais accessible aux utilisateurs payants

« Notre nouveau GPT-4 Turbo est désormais disponible pour les utilisateurs payants de ChatGPT. Nous avons amélioré ses capacités en écriture, en mathématiques, en raisonnement logique et en codage », a notamment indiqué OpenAI sur X.com, avant d'ajouter que « lorsque vous écrirez avec ChatGPT, les réponses seront plus directes, moins verbeuses, et utiliseront un langage plus conversationnel ».

Dans le détail, et sur un sujet donné, ChatGPT-4 Turbo peut synthétiser 6 fois plus de texte qu'auparavant, tirant ainsi des informations d'un maximum de 300 pages, contre 50 jusqu'à présent. Cette boulimie informationnelle est censée permettre à l'IA générative de délivrer des réponses nettement plus détaillées et fournies. En parallèle, on sait aussi que cette nouvelle version de ChatGPT offre un modèle linguistique plus abouti et peut également créer des légendes, ou encore des descriptions d'images, tout en prenant en charge les demandes de synthèse vocale.