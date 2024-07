Sur macOS, OpenAI va rectifier le tir et chiffrer les échanges avec ChatGPT

Autant dire qu'OpenAI devait rapidement réagir. Et c'est ce qu'a fait l'entreprise californienne, si l'on en croit une réponse qui a été faite par cette dernière au média The Verge. « Nous sommes conscients de ce problème et avons livré une nouvelle version de l'application qui crypte ces conversations » a ainsi indiqué un porte-parole d'OpenAI.

Il est donc nécessaire de télécharger la dernière mise à jour proposée par l'entreprise à l'origine de ChatGPT pour rehausser le niveau de sécurité des conversations avec le chatbot. On espère maintenant ne pas entendre parler de nouvelles failles importantes pour cette application dans les prochaines semaines !