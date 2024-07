Si vous utilisez l'application ChatGPT sur macOS, mettez-la vite à jour. Voici pourquoi

Après la diffusion de l'information, OpenAI s'est empressée de publier un correctif. « Nous sommes conscients de ce problème et avons livré une nouvelle version de l'application qui crypte ces conversations. Nous nous engageons à fournir une expérience utile aux utilisateurs tout en maintenant nos normes de sécurité élevées au fur et à mesure que notre technologie évolue », assure Taya Christianson, porte-parole d'OpenAI, à The Verge. Elle n'a toutefois pas précisé quelle méthode de chiffrement était employée.