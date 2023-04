ChatGPT et données personnelles : comment OpenAI améliore sa plateforme pour la rendre plus respectueuse

Si vous souhaitez désactiver l'historique des discussions (et donc, priver OpenAI d'utiliser vos conversations avec ChatGPT pour améliorer le robot et pour l'aider à apprendre de vos échanges et à former les modèles d'IA de l'entreprise), il vous suffit de désactiver ce bouton (en le poussant vers la gauche). Mais il y a certaines subtilités à connaître.