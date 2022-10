En interne, les employés de Google se moquent du mode incognito de Chrome

Cette fois-ci, c'est un procès collectif, pouvant potentiellement coûter plusieurs milliards de dollars d'amende à Google, qui revient à la charge. Et ce sont toujours les mêmes faits qui sont reprochés à l'entreprise : se cacher derrière une icône de personnage avec chapeau et lunettes de soleil, et le nom « navigation privée », sans rien faire d'autre pour justifier une telle appellation.