N'installez pas ou désinstallez d'urgence cette fausse application ChatGPT qui veut vous arnaquer !

L'outil développé par OpenAI est tellement performant que l'on apprenait récemment que Microsoft songe à l'intégrer à ses logiciels Office. Cette nouvelle technologie pose également des questions, notamment pour les plus jeunes qui pourraient s'en servir pour réaliser leurs devoirs. À grands pouvoirs, grande responsabilité, et OpenAI a déjà annoncé travailler à inclure un système de signature numérique pour éviter la triche et dénicher la production de la machine face à celle d'un être humain.