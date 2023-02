ChatGPT : faites attention aux applications clones qui circulent sur iOS et PlayStore en s'attaquant à vos données

Si pour le moment, il n'y a pas d'application ChatGPT directement téléchargeable depuis les boutiques de Google et Apple, cela n'empêche pas les pirates de se jouer du manque de méfiance des utilisateurs, et de proposer au téléchargement des clones non officiels du désormais célèbre chatbot propulsé par OpenAI. Ces fausses applications se trouvent on ne peut plus facilement, avec une simple requête « ChatGPT ».