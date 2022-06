Ces applications en veulent à vos données et votre argent : supprimez-les d'urgence !

Même sur le Play Store, certaines applications peuvent passer entre les mailles du filet. Ne téléchargez que des applis qui affichent un grand nombre d'avis et lisez les commentaires avant de les télécharger, et pas seulement la note : des utilisateurs préviennent souvent quand il s'agit d'une fausse app ou d'une arnaque. Même si leurs commentaires peuvent être noyés dans un flot de faux avis, il faut les chercher pour être certain de tomber sur une application légitime.