Désinstallez d'urgence ces 11 applications issues du Google Play Store qui siphonnent vos données

Une liste assez variée, allant des applis météo, en passant par des lecteurs QR Code ou des logiciels permettant de contrôler son PC à distance. On retrouve également dans le lot plusieurs applications de prières destinées aux musulmans. Depuis retirées du Play Store, ces applications vérolées et populaires abritaient toutes un malware capable de collecter des données personnelles et sensibles de leurs victimes. Numéros de téléphone, adresses e-mails, mots de passe, éléments copiés dans le presse-papier, conversations dans les messageries ou encore l’historique des déplacements via la localisation GPS sont autant d’éléments que le logiciel malveillant pouvait compiler.