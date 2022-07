Vous devriez désinstaller d'urgence ces 8 applications de votre smartphone Android

Travaillant pour la société Evina, spécialisée dans la cybersécurité pour le paiement mobile et la publicité, Maxime Ingrao explique avoir averti Google de l'existence de ce malware dès juin 2021. Mais la firme de Mountain View a pris son temps et n'a supprimé que 6 des 8 applications six mois plus tard.

Pire, deux d'entre elles sont restées disponibles sur le Play Store jusqu'à très récemment, lorsque le chercheur a finalement décidé de rendre publiques ses découvertes, forçant ainsi la main à Google pour agir.