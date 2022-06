Vous devriez supprimer d'urgence ces 11 applications si elles sont sur votre smartphone Android

Ensuite, quatre applications centrées sur la photographie sont pointées du doigt : PIP Pic Camera Photo Editor, PIP Camera 2022, Camera Photo Editor et Light Exposure Photo Editor. Elles sont accusées d'héberger en leur sein des chevaux de Troie dont le but est de subtiliser les données, notamment en trompant l'utilisateur, le poussant à se connecter à son compte Facebook. Identifiants, mots de passe et autres informations sont alors à la merci des pirates. Une cinquième application est concernée par ce type d'attaque : ZodiHoroscope - Fortune Finder, une app d'astrologie.

De nouveaux trojans visant à faire souscrire l'utilisateur à des services mobiles payants ont également été identifiés. L'application de récupération de données Recovery et le jeu vidéo Driving Real Race sont piégés.

Nous avons enfin le cas de fausses applications inventées de toutes pièces. Компенсация НДС est présentée comme une app aidant les citoyens russes à demander des aides sociales, mais elle est en réalité conçue pour voler les données et l'argent de ceux qui l'installent.

Only Fans App OnlyFans Android est censé donner accès gratuitement à des comptes Only Fans, en contrepartie de réponses à des sondages ou d'installations d'applications et de jeux. Mais ce sont les pirates qui récupèrent l'argent généré par ces actions, et les utilisateurs n'en tirent jamais aucun bénéfice.