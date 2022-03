Méfiez-vous de ce malware qui peut voler les cryptos de vos wallets sur Android et iOS

Et nous le disions donc, ce malware est diffusé sur Android et sur iOS, mais d'une façon différente, comme l'on peut s'en douter. Sur le système d'exploitation mobile de Google, les pirates proposent les applications infectées aux utilisateurs de crypto-monnaies qui n'utilisent encore réellement aucune des applications ciblées. ESET a d'ailleurs demandé à Google de retirer plus d'une dizaine d'applications mises en ligne par les hackers. Sur iOS, les victimes peuvent avoir les deux versions installées : la légitime et l'imitation.