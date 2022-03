Les attaques sur mobile explosent en Europe sur cette première partie d'année

Au jeu des logiciels malveillants les plus courants sur mobile, FluBot a la cote. Ce malware Android, très sophistiqué, a d'abord été repéré en Espagne, fin 2020, et s'est depuis répandu au Royaume-Uni, à l'Allemagne, puis au reste de l'Europe mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il accède à la liste de contacts de l'appareil infecté en renvoyant les informations à un serveur de commande et de contrôle.