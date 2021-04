Focus sur IcedID, le cheval de Troie bancaire largement diffusé en France au mois de mars

Le cheval de Troie bancaire Dridex, qui vise les ordinateurs Windows et se télécharge via une pièce-jointe contenue dans un email, était le logiciel malveillant le plus diffusé au monde au mois de mars, avec un impact auprès de 16 % des entreprises de la planète. En troisième position, derrière Dridex et IcedID, on retrouve Lokibot, qui se diffuse dans des courriers électroniques de phishing pour voler des identifiants de messagerie, mais aussi des mots de passe de portefeuilles de CryptoCoin et des serveurs FTP.