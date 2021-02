Malgré son démantèlement, Emotet est resté le malware le plus actif dans le monde en janvier

Désormais, les autorités mettent le cap sur le 25 avril, où elles désinstalleront massivement Emotet des serveurs infectés. Le malware qui diffuse des fichiers joints ou des Zip protégés par mots de passe aura fait d'énormes dégâts depuis 2014, en touchant des centaines de milliers d'appareils. L'impact financier d'une attaque transformée d'Emotet est estimé à 1 million de dollars par le ministère américain de la Sécurité intérieure. « Emotet est l'une des variantes de logiciel malveillant les plus coûteuses et les plus destructrices jamais vues. L'effort conjoint des organes de répression pour l'éliminer a été essentiel et représente un formidable succès », analyse Maya Horowitz, de chez Check Point.