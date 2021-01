Emotet, le malware le plus dangereux au monde, démantelé par Europol

Sans que nous exagérions, c'est un véritable événement dans le monde de la sécurité informatique. Europol a annoncé, mercredi 27 janvier, avoir mis hors d'état de nuire l'un des botnets les puissants et les plus ravageurs de ces dix dernières années : Emotet. Une importante opération mondiale a permis de venir à bout du logiciel malveillant, qui fonctionnait sur le principe de l'envoi par mail de liens et de fichiers piégés, dans le but de servir de porte à de nombreux autres malwares. En septembre dernier, l'ANSSI avait alerté le public sur une recrudescence d'activité d'Emotet en France.