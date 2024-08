Et ça n'aurait rien de banal. OpenAI craint en effet que les utilisateurs n'aient de cesse d'approfondir leurs relations avec l'IA, et qu'avec ces liens toujours plus forts, les clients se coupent dans le même temps du reste des êtres humains. De quoi accélérer la tendance à se reclure que l'on observe depuis une vingtaine d'années et l'explosion internet ?

Le problème, c'est que si OpenAI s'inquiète, le partenaire de Microsoft n'a pour le moment aucune contre-mesure à proposer. « Nous avons l'intention d'étudier plus avant le potentiel de dépendance émotionnelle et la manière dont une intégration plus poussée des nombreuses caractéristiques de notre modèle et de nos systèmes avec la modalité audio peut induire un comportement » se contente d'indiquer la note.