Même les cybercriminels se servent de ChatGPT d'après Microsoft et OpenAI

Oubliez les petits hackers utilisant ChatGPT pour mener leurs arnaques. Si l'on en croit les informations que viennent de dévoiler Microsoft et OpenAI, ce sont les plus importants groupes cybercriminels, dont un certain nombre sont affiliés à des États, qui usent dorénavant des modèles de langages de l'IA pour peaufiner leurs attaques.

« Les groupes de cybercriminels, les acteurs étatiques malveillants et d'autres adversaires explorent et testent différentes technologies d'IA dès leur apparition, afin de comprendre leur valeur potentielle pour leurs opérations et les contrôles de sécurité qu'ils pourraient avoir à contourner » est-il ainsi indiqué sur le blog de Microsoft.

Au menu, des entités telles que Strontium, lié aux services de renseignements russes, qui utiliserait la technologie afin de mieux « comprendre les protocoles de communication par satellite, les technologies d'imagerie radar et les paramètres techniques spécifiques. » Le groupe de hackers nord-coréen Thallium, le groupe iranien Curium ainsi que des groupes chinois sont aussi cités.