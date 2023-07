WormGPT : ça y est, le phishing boosté à l'IA est là... et ça va faire mal

Ce petit nouveau pourrait clairement se transformer en cauchemar pour la cybersécurité. Non seulement parce qu'il est déjà efficace, mais en plus parce qu'il pourrait servir de modèle pour développer des outils encore plus puissants. WormGPT est donc une IA générative qui repose sur le modèle GPT-J-6B, créé en 2021. Ce modèle est semblable au modèle GPT. Le « J », qui signifie « junior », fait référence à sa taille plus restreinte et à sa puissance moindre. Ce nouvel outil de hacking a été développé dans le but de faciliter la création d'e-mails de phishing personnalisés. Cela contourne un obstacle majeur dans le développement de campagnes de phishing efficaces, celui de présenter des e-mails convaincants. Certaines ne sont clairement pas de bonnes candidates à ce jeu-là. WormGPT serait susceptible de tromper plus aisément les destinataires et de rendre les attaques plus efficaces.