Un tueur à gages veut s'en prendre à vous ? Vous faites juste l'objet d'une arnaque flippante

Le cas le plus embêtant : vous avez cédé au chantage et avez payé l'escroc. Si c'est possible, faites immédiatement opposition auprès de votre banque pour qu'elle annule la transaction. Ensuite, il vous faudra déposer une plainte au plus vite en gendarmerie ou au commissariat de police. C'est pourquoi il est très important de garder des traces de vos échanges, des captures d'écrans par exemple. Il est également possible de bénéficier d'un accompagnement gratuit avec France Victimes et d'obtenir des conseils dans les démarches à adopter auprès de la plateforme Info Escroqueries.