Exploités, maltraités : faut-il détester les brouteurs ?

Au milieu de tous les bienfaits qu'a permis l'arrivée d'Internet, le développement et la multiplication des arnaques plus ou moins bien pensées est malheureusement un point que l'on ne peut oublier. Mais si leurs victimes peuvent souvent se retrouver bien démunies et n'avoir aucun recours, les personnes qui les ont escroquées ne sont pas toujours mieux loties.