Attention, des hackers testent leur nouvelle méthode de phishing sur iCloud, PayPal ou encore Google Docs

Les pirates et autres attaquants informatiques ne cessent de se réinventer à mesure que les technologies évoluent et que la sensibilisation au risque cyber progresse. Avanan, une filiale du spécialiste de la cybersécurité Check Point, l'a appris en découvrant une évolution des attaques de phishing, qui s'appuient désormais sur des services et entreprises populaires pour infiltrer les boites de réception des internautes avec des adresses légitimes.