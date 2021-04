La cybercriminalité, plus inquiétante pour l’économie mondiale que les crises financières ?

Au micro de CBS News, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a révélé que les risques d’une crise financière similaire à 2008 et nécessitant un renflouement des banques par les gouvernements, étaient « très, très faibles ». Il s'affirme plus inquiet du risque d’une cyberattaque à grande échelle, inquiétude formulée par de nombreux gouvernements et grandes entreprises privées.