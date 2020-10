Euro numérique : où en est le projet de la Banque centrale européenne ?

« L'euro appartient aux Européens et notre mission est d'en être le gardien. Les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans leurs modes de consommation, d'épargne et d'investissement », a déclaré Christine Lagarde, Présidente de la BCE. L'ancienne ministre de l'Économie et ex-directrice générale du FMI estime que le rôle de la BCE « consiste à préserver la confiance dans la monnaie. Cela suppose de veiller à ce que l'euro soit adapté à l'ère numérique. Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire ». Une façon d'adouber la monnaie numérique avec un peu d'avance.