Paiement électronique : naissance d'un nouveau géant européen

Un an de négociations plus tard, Nexi et SIA (propriété de Cassa Depositi e Prestiti – CDP) ont annoncé leur prochaine fusion lundi 5 octobre 2020. Ce mariage unit les deux entreprises italiennes, spécialistes des solutions de paiement. Le nouveau groupe fait un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,8 milliard d’euros.

« Cette transaction créera un grand groupe italien de paiements électroniques doté d'une taille et de capacités lui permettant de jouer un rôle croissant sur un marché comme l'Europe, où la tendance à la consolidation est forte » se réjouit Paolo Bertoluzzo, administrateur délégué de Nexi et futur CEO du groupe.

Il faudra attendre l'été 2021 pour finaliser la fusion, qui s'effectuera entièrement par actions. 70 % du capital sera détenu par Nexi, pour une valorisation boursière supérieure à 15 milliards d'euros.