En Italie, Iliad attaque un concurrent en justice, pour de prétendues pratiques anticoncurrentielles

Les offres proposées par Kena Mobile était particulièrement attractive pour l'époque. Destinées aux jeunes n'ayant pas la capacité de s'offrir de gros contrats mobiles, elles débutaient à 3,99 euros pour 1 000 minutes d'appel mensuelles ou 4 Go d'Internet en 3G. On retrouvait également une offre à 9,99 euros par mois avec 600 minutes d'appel, 100 SMS et 6 Go.