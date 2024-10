L'Italie fait de nouveau parler d'elle dans le feuilleton de l'IPTV et des matches de football piratés. Introduite l'an passé, la loi 93/2023, adoptée pour lutter contre le piratage en ligne, est sur le point d'être amendée.



Ce cadre législatif a, entre autres, introduit le Piracy Shield depuis février 2024. Ce système, administré par le régulateur des télécoms et financé par la Série A (le championnat de footbal italien), permet de supprimer le flux pirate en seulement 30 minutes à partir d'un signalement. Divers amendements vont étendre la portée de cette loi et du bouclier. Il est notamment question d'obliger, non plus uniquement les FAI, mais également les fournisseurs VPN et DNS de bloquer les contenus en question. Les adresses IP et les domaines pourront ainsi être bloqués, même si du contenu légal y est présent. Parmi les points sensibles, il est question de supprimer les limites sur le volume d'IP et de domaines à bloquer, mais aussi d'obliger les FAI à signaler les "crimes présumés", sous peine d'un an d'emprisonnement.